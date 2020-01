Ultime Notizie Roma del 02-01-2020 ore 10:10 (Di giovedì 2 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio ancora tensioni nel Movimento 5 Stelle dopo la decisione del collegio dei probiviri di espellere dal Movimento Gianluigi Paragone espulsione motivata anche con il voto espresso in difformità dal gruppo parlamentare sulla legge di bilancio di Maio predica coesione il 2020 sarà l’anno degli Stati Generali dobbiamo attrezzarci per diventare determinanti dovremmo essere compatti ha detto nel milleproroghe abbiamo inserito la norma sulle concessioni autostradali questo decreto dice Finalmente che si avvia un percorso per alcune infrastrutture che permette di revocare le concessioni ai Benetton ha detto il leader pentastellato immagini del papà che reagisce con decisione ad uno strattonamento di un Fedele in piazza San Pietro diventa viralepontefice dopo la visita al presepe ... Leggi la notizia su romadailynews

