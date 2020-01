Ultime Napoli – AS: “Lobotka? Qui a Vigo non se ne parla come in Italia” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ultime Napoli – Il giornalista di “AS”, inviato a Vigo, Abraham Martinez, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte Ultime Napoli – Stando a quanto riportato da Martinez, l’affare Lobotka non potrà decollare per meno di 25-30 milioni di euro. “Dallo spogliatoio del Celta traspare la convinzione che Lobotka possa restare almeno fino a giugno. La sensazione è che la trattativa Lobotka-Napoli sia chiacchierata più in Italia che qui in Spagna. Lo slovacco rende più da numero 8 che da numero 5, se il Napoli cerca un regista alla Jorginho, non è il calciatore da prendere. Il club potrà sopperire alla partenza del centrocampista perchè in rosa ci sono sia Rafinha che Denis Suarez ma non credo che la presidenza lo lasci partire per una cifra che non superi i 25-30 milioni di euro. Mundo Deportivo mente, non hanno nessuno inviato qui a ... Leggi la notizia su forzazzurri

DiMarzio : #Napoli, #FabianRuiz non si è allenato col gruppo: le ultime - anmnapoli : ?????? #Anm #Capodanno a #Napoli #MetroLinea1 SERVIZIO NO STOP tutta la notte del 31 Dicembre fino alle ore 13.00 del… - velenoallamela : @BMVPedrita Lui deve fermarsi a Napoli per lavoro per un periodo indefinito, lei non vuole rimanere a Torino da sol… -