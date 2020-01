Ufficiale, Adidas nuovo sponsor tecnico del Boca Juniors (Di giovedì 2 gennaio 2020) Attraverso un breve video pubblicato sui propri canali social, il Boca Juniors ha ufficializzato la nuova partnership tecnica con Adidas. Come noto, il club argentino ha deciso di lasciare Nike dopo una collaborazione durata 26 anni per passare al brand tedesco. Come anticipato, il Boca dovrebbe aver firmato un contratto di 10 anni con Adidas. … L'articolo Ufficiale, Adidas nuovo sponsor tecnico del Boca Juniors Leggi la notizia su calcioefinanza

CalcioFinanza : Ufficiale, #Adidas nuovo sponsor tecnico del #BocaJuniors - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Ufficiale, Adidas nuovo sponsor tecnico del Boca Juniors: Attraverso un breve video pubblicato… -