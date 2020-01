Tv Sony 2020: modelli in uscita e possibili nomi, ecco i dettagli (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tv Sony 2020: modelli in uscita e possibili nomi, ecco i dettagli Tv Sony 2020: modelli in uscita e possibili nomi, ecco i dettagli I nomi dei modelli delle nuove Tv firmate Sony sono apparsi sul sito ufficiale dell’azienda statunitense. L’elenco dei modelli è legato ai costi di smaltimento che sono riportati nel California Electronic Recycling Act of 2003. Nella lista ci sarebbero non solo Tv attualmente in commercio ma anche televisori che saranno presentati al CES 2020 a Las Vegas. ecco tutti i nomi dei modelli e le possibili caratteristiche. Tv Sony 2020: i nomi e le tipologie Nella lista si possono distinguere tre tipologie di televisori. La prima categoria è quella degli LCD ULTRA HD, i modelli saranno tre: XH80, XH90, XH95, le dimensioni partiranno da un minimo di 43″ fino ad un massimo di 85″. La seconda categoria è quella OLED, comprenderà due ... Leggi la notizia su termometropolitico

