Turchia, sì a invio di truppe in Libia

invio di truppe in Libia è passata al Parlamento turco. A favore il partito del presidente Erdogan (Akp) e quello alleato dei nazionalisti (Mhp), voto contrario dalle opposizioni: 325sì, 184no. Con il voto di oggi Erdogan ha pieno mandato di inviare truppe a sostegno del governo di al Serraj contro le forze del generale Haftar. "Non esiste una soluzione militare per il conflitto in Libia",ribadisce l'Ue, facendo appello al dialogo tra le parti(Di giovedì 2 gennaio 2020)

