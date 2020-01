“Tu Musica Assassina” di Manlio Santanelli, sabato il debutto al Teatro del Giullare (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “È una divertente e intelligente riflessione sulle manie di una società che si nutre di stereotipi e cliché ponendosi domande che affondano nel vacuo e nell’immaginifico dove i modelli di vita sono diventati i proverbi ovvero quello che dice la gente”. Così il regista Uto Zhali descrive “Tu Musica Assassina” di Manlio Santanelli. Il debutto, sabato 4 gennaio, alle ore 21, al Piccolo Teatro del Giullare (via Incagliati, 2). Si replica domenica 5 gennaio, alle ore 18.30, e tutti i week end fino al 19 gennaio 2020. In scena Marco Villani, Flavia Palumbo, Salvatore Albano, Andrea Bloise e Concita De Luca. Luci e musiche di Virna Prescenzo. Scenografia di Francesco Maria Sommaripa; costumi di Paolo Vitale. Santanelli, 82 anni l’11 febbraio prossimo, in questo testo ... Leggi la notizia su anteprima24

marcodemeu : @vanabeau Io ce l'ho. Tu come ascolti la musica? - guerrinodezi1 : RT @DavLucia: #ConUnaMusica #SalaLettura Un pianoforte I tasti iniziano,i tasti finiscono Tu sai che sono 88 Non sono infiniti loro Tu,sei… - la_locomotiva : “Dove le parole non arrivano... la musica parla.” (Beethoven) Tu cosa ne pensi? -