Tronista di Uomini e Donne si sposa: ecco le foto (Di giovedì 2 gennaio 2020) Una ex Tronista di Uomini e Donne convola a nozze. Di chi parliamo? Di Anna Munafò, che ha inaugurato il 2020 coronando il suo sogno d’amore con l’attuale marito, del quale conosciamo solo il nome: Giuseppe Saporita. Insomma, dopo la fine della storia d’amore con Matteo Milioti a pochi passi dall’altare, la Munafò ha trovato la forza per credere ancora nel vero amore. L’ex Tronista ha partecipato a Uomini e Donne ben sei anni fa e scelse come suo compagno Emanuele Trimarchi, famoso per aver corteggiato anche Sara Affi Fella e per le dichiarazioni rilasciate su Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, sue ex agenti. La ragazza non ha annunciato il matrimonio con indizi o post: Anna ha semplicemente pubblicato un post su Instagram che recita: Buon principio a noi L’ex Tronista non ha sposato quello che all’epoca scelse come compagno ... Leggi la notizia su trendit

