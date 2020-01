Trasferimento soldi da Postepay a libretto postale di Poste Italiane (Di giovedì 2 gennaio 2020) Trasferimento soldi da Postepay a libretto postale di Poste Italiane Si possono trasferire soldi dalla Postepay al libretto postale? Dopo aver visto se si possono trasferire i soldi dal conto corrente alla carta di credito, andiamo a vedere se risulta possibile un’analoga situazione presso Poste Italiane, là dove molti contribuenti italiani depositano i propri risparmi scegliendo le Poste come valida alternativa alle banche. Postepay e libretto postale: cosa sono Prima di tutto cos’è la Postepay e cos’è il libretto postale? Cominciamo dalla Postepay, che altro non è che una carta di pagamento che si può ricaricare con una determinata somma e dunque ci servirà come metodo di pagamento. Attenzione, però, perché con la Postepay si può spendere solo le somme che si sono caricate. Ciò significa che tale carta funziona come una ricarica telefonica: esaurite le somme depositate, ... Leggi la notizia su termometropolitico

