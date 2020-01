Tragedia della solitudine a Torino: muore in casa, la madre veglia per giorni il cadavere (Di giovedì 2 gennaio 2020) La vittima è un uomo di 63 anni che, secondo le prime verifiche sul posto, sarebbe morto diversi giorni fa all’interno dell’abitazione in cui risiedeva con la madre alla periferia di Oglianico, nella città metropolitana di Torino. madre e figlio vivevano in uno stato di forte indigenza. Leggi la notizia su fanpage

