Tragedia a Taiwan, precipita elicottero militare (Di giovedì 2 gennaio 2020) precipita elicottero militare a Taiwan. Il bilancio è di otto morti, tra cui il Capo di Stato Maggiore. Indagini in corso per capire la dinamica. ILAN (Taiwan) – precipita elicottero militare a Taiwan. La Tragedia è avvenuta nelle prime ore di giovedì 2 gennaio 2020 quando il velivolo si è schiantato al suolo per cause ancora da chiarire. Il bilancio è molto grave: otto persone sono morte tra cui il Capo di Stato Maggiore. Sull’incidente è stata aperta un’inchiesta per accertare meglio quanto accaduto all’aereo. elicottero militare precipita a Taiwan, le ultime Era partito da Taipei e doveva arrivare a Ilan, città del Nordest, l’elicottero militare che si è schiantato al suolo nella mattinata del 2 gennaio. A bordo del mezzo cera il responsabile della Difesa che inizialmente era stato dato per disperso ma poco dopo è stato rinvenuto il suo ... Leggi la notizia su newsmondo

