Traffico illegale di bambini armeni, famiglie costrette a far adottare i figli (Di venerdì 3 gennaio 2020) Mamme costrette a lasciare il proprio figlio in adozione perché affetto da una rara malattia. Questo veniva fatto credere a numerose famiglie armene da medici e infermieri che, subito dopo il parto, convincevano la famiglia, con difficoltà economiche, a lasciare il proprio figlio in ospedale a fronte di cure onerose da sostenere. Ma la realtà era un’altra: i neonati venivano destinati ad una rete criminale di adozioni illegali a livello internazionale. bambini strappati alle famiglie Ad essere colpite sono state soprattutto famiglie in gravi difficoltà economiche. La prassi era sempre la stessa. La neo mamma veniva informata subito dopo il parto della grave malattia che affliggeva il figlio e delle cure costosissime che avrebbe dovuto sostenere con il passare degli anni. Così, attraverso la manipolazione, si lasciava convincere che la scelta migliore fosse quella di dare il ... Leggi la notizia su thesocialpost

