Torre del Greco, investito da una moto, morto il padre dell’assessore Ventimiglia (Di giovedì 2 gennaio 2020) Non ce l'ha fatta Antonio Ventimiglia, l'uomo di 82 anni investito da una motocicletta nella mattinata di oggi, 2 gennaio, in via Salvatore Noto, a Torre del Greco (Napoli); ricoverato al Cardarelli, è deceduto dopo alcune ore per le gravi ferite. Era il padre dell'assessore comunale Novella Ventimiglia. Leggi la notizia su napoli.fanpage

