Torino: l’ambulatorio di rivalutazione geriatrica del Pronto soccorso dell’ospedale Mauriziano ha dimezzato l’incidenza di nuovi accessi (Di giovedì 2 gennaio 2020) L’aumento costante della aspettativa di vita media e dei bisogni di salute della popolazione determina una crescita costante del ricorso al Pronto soccorso di pazienti anziani con malattie croniche. Gli anziani costituiscono quasi il 40% dei pazienti che accedono al Pronto soccorso e di questi il 75% viene ricoverato. Nel solo 2018 ben 23901 accessi al PS del Mauriziano sono stati effettuati da pazienti sopra i 65 anni (il 41% del totale) e 5975 di questi hanno portato al 25,5% dei ricoveri totali. Ridurre il tempo di permanenza e le recidive di accesso di questi pazienti permette l’abbattimento delle complicanze associate alla permanenza ospedaliera con conseguente miglioramento della qualità di vita dei suddetti pazienti e contenimento dei costi. In assenza di direttive chiare provenienti da solide evidenze di letteratura, appare urgente l’ideazione e la validazione di ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

