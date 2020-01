Torino, Izzo l’irrinunciabile. Ecco il dato sul centrale italiano (Di giovedì 2 gennaio 2020) Torino, a Izzo non si può proprio rinunciare. Il centrale granata ha saltato appena una partita all’interno di tutto l’anno solare Armando Izzo è, dal momento in cui è arrivato a Torino, una certezza della squadra granata. Difficilmente Mazzarri può rinunciare al partenopeo all’interno della sua rosa, come testimonia il dato pubblicato da La Gazzetta dello Sport. Il difensore ha infatti saltato nell’anno solare ha saltato solo un match di Serie A per squalifica. L’avversario era la Roma, proprio la squadra che domenica i granata di troveranno di fronte. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

