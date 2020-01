Torino, il consigliere comunale Aldo Curatella lascia il M5s e passa al misto: “Troppi interessi personali o, peggio ancora, privati” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Nuova defezione nella maggioranza in Consiglio comunale a Torino. Aldo Curatella ha deciso di lasciare il Movimento 5 Stelle e aderire al gruppo misto di minoranza spiegando che “non era questo il Movimento, non erano queste le finalità che ci si prefiggeva e non è più possibile restare all’interno di un contenitore che ha solo l’intestazione originaria ma è ormai quanto di più lontano si possa immaginare”. Il partito su Facebook ribadisce che “la maggioranza è solida”, anche se le opposizioni chiedono le dimissioni della giunta guidata da Chiara Appendino, mentre dagli ormai ex compagni di partito di Curatella arrivano le prime critiche: “Un altro statista mancato”. Il consigliere comunale continua a spiegare i motivi dell’addio dicendo che “nel 2009, dopo anni di vuoto politico, riconobbi in un piccolo gruppo di persone una forza ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

