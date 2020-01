Torino, 40enne si barrica in casa: in ostaggio la madre e il fratello (Di giovedì 2 gennaio 2020) Sono pochissime le notizie che arrivano da Torino in questi momenti, precisamente dal centro della città e non lontano dalla stazione di Porta Nuova. Un uomo di circa 40 anni di cui non si conosce l’identità si sarebbe barricato in casa, in corso Vittorio Emanuele, tenendo in ostaggio la madre e il fratello. Sul luogo si trovano le pattuglie dei Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Di fronte alle richieste di lasciare liberi gli ostaggi l’uomo avrebbe opposto resistenza rifiutandosi di uscire e ponendo i mobili di fronte alla porta per impedire il passaggio. L'articolo Torino, 40enne si barrica in casa: in ostaggio la madre e il fratello proviene da The Social Post. Leggi la notizia su thesocialpost

