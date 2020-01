Top Gun | Su Italia Uno il film drammatico | Trama e trailer (Di giovedì 2 gennaio 2020) Top Gun è un film avventura e drammatico del 1986, diretto da Tony Scott, con Tom Cruise e Kelly McGillis, che andrà in onda giovedì 2 gennaio, in prima serata Andrà in onda su Italia Uno Top Gun. E’ un film di genere avventura e drammatico del 1986, diretto da Tony Scott, con Tom Cruise … L'articolo Top Gun Su Italia Uno il film drammatico Trama e trailer proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

lethestormin : Quindi ci sono Jack Reacher e Top Gun, nella stessa sera, alla stessa ora. - italiaserait : Top Gun oggi 2 gennaio su Italia 1: trama e data d’uscita del film in attesa del seguito (Maverick) in arrivo nel 2… - La_Lu_1979 : TOP GUN -DANGER ZONE (Music Video) -