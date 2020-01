Tolo Tolo, Fiorello elogia il film di Checco Zalone: "Spiazzante, geniale!" (Di giovedì 2 gennaio 2020) Anche Fiorello si è lasciato contagiare da quella che è già stata chiamata la Tolo Tolo mania e su Twitter ha elogiato il nuovo film dell'amico Checco Zalone. Tolo Tolo è piaciuto molto a Fiorello, che su Twitter ha elogiato il nuovo film di Checco Zalone per poi anche congratularsi con l'amico Luca Medici alla notizia del nuovo record di incassi. La nuova fatica di Checco Zalone è già diventata il maggior incasso del cinema italiano nel giorno del debutto, infatti, approfittando dell'uscita durante le festività natalizie, sono stati oltre 1 milione gli spettatori corsi al cinema incuriositi dal primo film da regista del comico (qui la nostra recensione di Tolo Tolo). Tra loro anche Fiorello che, dopo averlo avuto come ospite in una delle ultime puntate del ... Leggi la notizia su movieplayer

