Tolo Tolo esordio da € 8,8 milioni, l’incasso storico di Checco Zalone fa arrabbiare i politici (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tolo Tolo incasso vicino ai 9 milioni di euro, 1,2 spettatori all'esordio. Checco Zalone batte se stesso e le criticheChecco Zalone entra di nuovo nella storia del cinema italiano e lo fa battendo se stesso. L’esordio di Tolo Tolo infatti ha superato nettamente l’incasso di Quo Vado, record pari a € 7.341.414. Il primo film diretto da Checco Zalone ha raggiunto la bellezza di 1.175.931 spettatori in sala per un totale di € 8.680.232 proclamandosi il maggiore incasso in Italia nel giorno d’esordio. Il successo di Tolo Tolo divide, da i complimenti di Fiorello, Muccino e Valsecchi alla critica di Ignazio La RussaI primi complimenti per l’esordio di Tolo Tolo al cinema sono arrivati da Fiorello e Gabriele Muccino. «Non credo sia mai accaduto negli ultimi cinquant’anni. Complimenti a Luca Medici – Checco Zalone» ha commentato il regista, pronto per ... Leggi la notizia su spettacoloitaliano

Linkiesta : Salvini e Meloni resteranno delusi, ma chi accusa Tolo Tolo di razzismo e di sessismo continua a non capire la sati… - Corriere : «Tolo Tolo»: 8,7 milioni in un giorno, esordio record per il cinema italiano - Agenzia_Ansa : #Zalone fa record, 8,7 mln in un giorno per #ToloTolo #ANSA -