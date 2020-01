"Tolo Tolo" da record: Checco Zalone batte se stesso al box office: il nuovo film incassa 8.668.926 di euro (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il 1° gennaio oltre un milione di persone ha scelto al cinema il nuovo film di Checco Zalone, Tolo Tolo, che ha incassato così 8.668.926 euro, segnando un debutto da record. Il primato precedente per il botteghino italiano era sempre del comico pugliese: il suo Quo vado?, nel 2016, aveva ottenuto u Leggi la notizia su liberoquotidiano

Linkiesta : Salvini e Meloni resteranno delusi, ma chi accusa Tolo Tolo di razzismo e di sessismo continua a non capire la sati… - rtl1025 : ??? #CheccoZalone, #ToloTolo parte col botto, incasso da oltre 8 milioni e mezzo di euro ???? - Corriere : «Tolo Tolo»: 8,7 milioni in un giorno, esordio record per il cinema italiano -