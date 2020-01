Tim e Vodafone hanno presentato i primi piani tariffari del 5G in Italia (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tim e Vodafone presentano le offerte per il 5G in Italia (foto dell’autore) Tim e Vodafone sono le prime due compagnie telefoniche ad aver lanciato le nuove tariffe per il 5G in Italia. Se per tutto il 2019 non si è fatto altro che parlare di test effettuati sulla nuova tipologia di connessione internet mobile ad altissima velocità, con l’arrivo del 2020 le due compagnie telefoniche più popolari in Italia sono pronte a partire con tariffe 5G pronte a far sfruttare la nuova rete ai dispositivi. Essendo il 5G una rete che permetterà una navigazione molto veloce, per i consumatori sorge un problema legato alla rapidità con cui si consumeranno i giga messi a disposizione dal proprio operatore. Pertanto Tim e Vodafone hanno pensato a diverse soluzioni. Tim L’operatore di Telecom Italia ha presentato l’offerta Tim Advance 5G che mette a disposizione dell’utente minuti di chiamate ... Leggi la notizia su wired

