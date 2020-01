“Ti amo”. Belen e Stefano, il 2020 inizia col botto: le foto bollenti a letto (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il 2019 ha portata un ritorno di fiamma inaspettato. E il 2020 promette ancora di più. Belli, sexy e innamorati sulla neve svizzera. Belen Rodriguez e Stefano Di Martino hanno salutato il 2020 settimana bianca raccontata – come al solito – sui loro profili social con una serie di scatti che passano dalle foto sulla neve a quelle… tra le lenzuola. Tra le immagini che hanno riscosso più attenzione da parte dei follower, infatti, c’è quella di un abbraccio a letto tra i due: Stefano è a petto nudo, tatuaggi in bella mostra, mentre Belen gli sta incollata e allunga la lingua verso il suo viso. Un’immagine decisamente osé, accompagnata da un commento che racconta, ancora una volta, la passione scoppiata nuovamente tra i due dopo la separazione: «Mi piaci… assai mi piaci tu», scrive la showgirl argentina con una foto che conta quasi 300mila like e che scatena i fan della coppia. ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

