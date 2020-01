The Witcher: l'opera di Andrzej Sapkowski al primo posto nella classifica di Amazon dopo il successo della serie TV Netflix (Di giovedì 2 gennaio 2020) Come ormai tutti sapranno, The Witcher di Netflix è l'adattamento su piccolo schermo della saga di Geralt di Rivia scritta dall'autore polacco Andrzej Sapkowski. Proprio come i precedenti titoli di CD Projekt RED, la serie TV prende spunto dalla carta stampata; tuttavia sembrerebbe che la versione televisiva stia raggiungendo un pubblico molto più vasto.Insomma, sembra che dall'uscita della serie TV ne abbia beneficiato anche la saga cartacea, che ora si trova al primo posto nella classifica di Amazon. Le classifiche, che a quanto pare sono aggiornate ogni ora e si basano sulle vendite di tutti i libri di un determinato autore su Amazon.com, elencano Sapkowski sopra artisti del calibro di JK Rowling, scrittrice di Harry Potter, di Dean Koontz e molti altri.Dato che la showrunner Lauren S. Hissrich e altre persone coinvolte nella produzione hanno ampiamente parlato di quanto pesantemente ... Leggi la notizia su eurogamer

