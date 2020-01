“The Morning Show”: le molestie nel mondo delle news tv (Di giovedì 2 gennaio 2020) Una delle prime serie originali del nuovo servizio di streaming Apple Tv è l’imperdibile THE Morning SHOW, che già sola vale il primo mese di abbonamento. Tanto per cominciare per le protagoniste e produttrici: Jennifer Aniston (che finalmente sveste i panni dell’eterna fidanzata e ragazza della porta accanto sul grande schermo) e Reese Witherspoon (famosa nella serie BIG LITTLE LIES con Nicole Kidman). Un’accoppiata davvero vincente, che insieme al co-protagonista Steve Carell non possiamo che promuovere a pieni voti. Di estrema attualità i temi trattati: non solo cosa si nasconde dietro le quinte dei programmi televisivi del mattino, con sotterfugi e rivalità paragonabili ad HOUSE OF CARDS (a proposito, uno degli autori è lo stesso) ma anche le molestie sui posti di lavoro (chiari i riferimenti al fenomeno Me Too e all’arresto di Harvey Weinstein). su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

