The Circle, il perfetto reality game ai tempi dei social (Di giovedì 2 gennaio 2020) The Circle è l'ultima frontiera del reality, un esperimento sociale prodotto dallo Studio Lambert, in collaborazione con Motion Content Group, condotto da Michelle Buteau e distribuito da Netflix. Il programma è la versione americana dell'originale inglese, andato in onda la prima volta nel 2018 su Channel 4. The Circle come funziona? The Circle è il gioco di vita quotidiana che ruota attorno ad una domanda: "Fin dove si spingerebbero le persone per diventare popolari sui social media e poter vincere 100.000 dollari?"La gara inizia con otto concorrenti (su quindici totali) che vivono nello stesso palazzo, ma in otto loft differenti e non possono vedersi tra di loro. L'unico modo che hanno per conoscersi è una piattaforma a comando vocale chiamata The Circle.The Circle, il perfetto reality game ai tempi dei social pubblicato su TVBlog.it 02 gennaio 2020 20:57. Leggi la notizia su blogo

