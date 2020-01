Terremoto oggi in Italia 2 gennaio 2020: scossa in provincia di Messina | Scosse in tempo reale (Di giovedì 2 gennaio 2020) Terremoto oggi 2 gennaio 2020 Lista Ingv terremoti Ultima ora Italia Terremoto oggi Italia – Sono raccolte qui in tempo reale tutte le ultime notizie sulle Scosse di Terremoto in Italia di oggi, giovedì 2 gennaio 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale. Ore 00,53 – Terremoto in provincia di Messina Un sisma di magnitudo 2.7 è stato registrato a Terme Vigliatore, in provincia di Messina, a una profondità di 38 chilometri. TUTTE LE Scosse Le Scosse di ieri, mercoledì 1 gennaio 2020 Cosa fare in caso di una scossa Qui di seguito una mappa della pericolosità sismica in Italia dell’Istituto di geofisica e ... Leggi la notizia su tpi

