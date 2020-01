Tennis, Riccardo Piatti: “Per Sinner l’obiettivo è giocare 150 match importanti nel prossimo biennio” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Mancano pochi giorni all’esordio stagionale di Jannik Sinner, astro nascente del Tennis italiano reduce da un 2019 meraviglioso in cui ha scalato la classifica mondiale fino alla 78ma posizione dopo aver iniziato l’anno ben fuori dai primi 500. Il 18enne nativo di San Candido, vincitore delle ultime Next Gen ATP Finals a Milano, comincerà il suo 2020 direttamente in Australia con un torneo Challenger (spostato da Canberra a Bendigo a causa degli incendi) in vista dell’Australian Open, primo Grand Slam della stagione. Riccardo Piatti, allenatore di Sinner, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato soprattutto della preparazione invernale svolta a Bordighera e degli obiettivi a medio-lungo termine da provare a raggiungere. Il tecnico ha subito spiegato il motivo per cui ha scelto di partire subito per l’Australia invece di ... Leggi la notizia su oasport

Tennis_Ita : Maria Sharapova riparte da Brisbane: il nuovo inizio assieme a Riccardo Piatti - _ilovedelpo : RT @Eurosport_IT: Sinner sulle orme di Re Roger, ecco il consiglio del suo coach Riccardo Piatti ???? ?? - Jannik_Sinner : RT @Eurosport_IT: Sinner sulle orme di Re Roger, ecco il consiglio del suo coach Riccardo Piatti ???? ?? -