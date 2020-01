Tennis: il Challenger di Canberra si sposta a Bendigo a causa degli incendi, attesa per l’esordio di Sinner (Di giovedì 2 gennaio 2020) Cambio di programma in Australia per gli organizzatori del torneo Tennistico Challenger di Canberra, i quali hanno dovuto spostare la sede di gioco di 620 chilometri a causa degli incendi che stanno imperversando in tutto il Paese. La situazione, apparsa negli ultimi giorni abbastanza critica, ha portato alla decisione di non cancellare il torneo e di farlo giocare a Bendigo, una città di 77.000 abitanti collocata nello stato di Victoria. Addirittura nella giornata di ieri, 1° gennaio, Canberra è risultata la città più inquinata del Mondo superando in questa graduatoria metropoli globali come Pechino e Nuova Delhi. Le condizioni meteorologiche estreme di questi giorni non hanno così permesso il regolare svolgimento del torneo nella sede originaria, ma a meno di sorprese dell’ultimo minuto gli appassionati italiani potranno comunque seguire a partire da lunedì prossimo ... Leggi la notizia su oasport

