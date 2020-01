Tennis, ATP Cup 2020: la prima giornata. Non solo l’esordio dell’Italia. C’è Tsitispas-Shapovalov e la super sfida Germania-Australia (Di giovedì 2 gennaio 2020) Scatta domani la prima edizione dell’ATP Cup 2020, il nuovo torneo a squadre in calendario dal 3 al 12 Gennaio, che va a sostituire i tornei di preparazione all’Australian Open. Si gioca sempre in Australia in tre città Brisbane, Perth e Sydney, dove si terranno anche quarti di finale, semifinali e finale. La formula prevede la partecipazione di 24 nazionali suddivide in sei gironi e accedono alla fase ad eliminazione diretta le vincenti di ogni gruppo e le due migliori seconde. Una competizione a squadre che ha invogliato anche i big del circuito a partecipare perchè assegna dei punti per la classifica ATP. Si possono assegnare fino fino a 750 in singolare, ma non tutte le vittorie avranno lo stesso valore. Infatti i punti dipenderanno dal ranking dell’avversario sconfitto e in quale turno lo si è fatto. Per esempio battere un Top-10 vale 75 punti nel girone, 120 nei ... Leggi la notizia su oasport

