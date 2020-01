Tennis, ATP Cup 2020: Fabio Fognini e l’Italia pronti all’esordio contro la Russia (Di giovedì 2 gennaio 2020) L’Italia si aggrappa a Fabio Fognini nell’esordio ufficiale dell’ATP Cup 2020, la nuova competizione a squadre che si disputerà tra Brisbane, Sydney e Perth dal 3 al 12 gennaio e che va a sostituire i tornei di preparazione agli Australian Open. Sarà un esordio difficile per gli azzurri quello di domani contro la forte Russia ed è un match già molto importante in un girone che vede la presenza anche degli Stati Uniti, nuovamente avversari dopo la Coppa Davis, e la Norvegia di Casper Ruud. Come detto è un’Italia che si affida quasi in toto a Fabio Fognini. La partecipazione del ligure era rimasta in dubbio fino all’ultimo per via della possibile nascita della figlia. Alla fine Flavia Pennetta ha messo alla luce la piccola Farah poco prima di Natale e dunque il nativo di Arma di Taggia ha risposto alla convocazione. Fognini sarà il numero uno di ... Leggi la notizia su oasport

