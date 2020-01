Temptation Island Vip, Miriana Trevisan ammette: “Spero che Pago…” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Miriana Trevisan ammette: “Pago se la saprà cavare al GF Vip. Lo spero!” Manca poco al ritorno in Tv di un reality made in Mediaset come Grande Fratello Vip che quest’anno sarà condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo come opinionisti. Nel cast variegato che è riuscito a mettere insieme Signorini non solo ci sarà Michele Cucuzza, Adriana Volpe e Antonella Elia, ma anche il cantante Pago, tornato alla ribalta grazie alla partecipazione a Temptation Island Vip dove si è lasciato con Serena Enardu dopo una relazione intensa e duratura. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi Miriana Trevisan, ex moglie di Pago con cui ha avuto un figlio (Nicola), ha espresso la sua speranza: “Pago se la saprà cavare, questa volta, al GF Vip. Lo spero!”. Aggiungendo, inoltre: “Deve lasciarsi andare con sincerità, piace perché è se stesso. E poi ... Leggi la notizia su lanostratv

IsaeChia : ‘#TemptationIsland6’, nuovo seno per #IlariaTeolis che viene sommersa dalle critiche e risponde così! (Foto) - scarjostark : non riesco a levarmela dalla testa ciao TEMPTATION ISLAND 2019 - LA PRIMA CANZONE (HIGHLANDER DJ) - queendiamond014 : RT @Ri_Ghetto: I tre momenti più trash in tv di questo 2019 sono senza dubbio, in ordine: - L'intervista di Pamela Prati a Verissimo/Domeni… -