Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Natascha nei guai, ecco perché (Di giovedì 2 gennaio 2020) A Tempesta d’amore, Natascha Schweitzer (Melanie Wiegmann) ha avuto negli anni talento, bellezza, successo e amore… ma anche tanti drammi! Dopo aver perso l’amata sorella Poppy (Birte Wentzek) e rischiato di morire a causa di una terribile malattia neurodegenerativa, la cantante ha infatti dovuto affrontare ben due crisi coniugali e la perdita della figlioletta adottiva: Felicitas. E, purtroppo, non è finita qui… Nelle prossime puntate tedesche della soap, Natascha affronterà infatti un doppio dramma, che colpirà proprio i due uomini a lei più cari: il marito Michael (Erich Altenkopf) w il padre Walter (Hans-Jürgen Silbermann)! ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: il padre di Natascha arriva al Fürstenhof Natascha con suo padre Walter, Tempesta d’amore © ARD/Christof ... Leggi la notizia su tvsoap

