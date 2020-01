Teatro “Annabella Schiavone”, appuntamento con il “Natale Napoletano” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto“Natale Napoletano” è il titolo dello spettacolo che si terrà sabato, 4 gennaio 2020, alle ore 20, nel Teatro “Annabella Schiavone” della parrocchia Sant’Eustachio, zona orientale di Salerno, con Gaetano Stella, Matteo Salzano, Elena Parmense e Chiara De Vita. Un mix di canzoni classiche e tradizionali, intervallati da poesie e brani di Teatro per lo spettacolo che sarà un’antologia in versi e strofe del Natale napoletano per una serata speciale, che metterà insieme piccoli e adulti dell’intera comunità parrocchiale e tutti gli ospiti che vorranno gustare piacevolmente testi della tradizione popolare e tipici del Natale napoletano, che affonda le sue radici nel ‘700. La direzione artistica è affidata a Gaetano Stella, quella tecnica a Donato Pace. L'articolo Teatro “Annabella Schiavone”, appuntamento con il “Natale Napoletano” proviene da ... Leggi la notizia su anteprima24

