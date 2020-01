Taiwan, cade elicottero: 8 vittime, morto il capo di stato maggiore (Di giovedì 2 gennaio 2020) Sono otto i morti a seguito della caduta di un elicottero militare a Taiwan. Tra le vittime c’è anche il capo di stato maggiore, il generale Shen Yi-ming, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa Taiwanese. Tredici le persone a bordo: secondo i media locali, solo in cinque si sono salvati. Gli altri, invece, sono deceduti. Restano ancora da chiarire le cause dell’incidente che si è verificato a pochi giorni dalle elezioni presidenziali dell’11 gennaio. Foto in copertina di repertorio Leggi anche: Kazakistan, cade un aereo con quasi 100 persone a bordo: 12 morticade ultraleggero a Orio al Serio, muore una quindicenne sotto gli occhi del padre e delle sorelleEmiliano Sala, il rapporto svela le cause della morte: avvelenati lui e il pilota prima dello schianto L'articolo Taiwan, cade elicottero: 8 vittime, morto il capo di stato maggiore proviene da Open. Leggi la notizia su open.online

giatav : RT @guidoolimpio: Taiwan. Cade elicottero Blackhawk, 8 le vittime. Tra queste il capo di Stato Maggiore - agambella : RT @guidoolimpio: Taiwan. Cade elicottero Blackhawk, 8 le vittime. Tra queste il capo di Stato Maggiore - LucaMainoldi : RT @guidoolimpio: Taiwan. Cade elicottero Blackhawk, 8 le vittime. Tra queste il capo di Stato Maggiore -