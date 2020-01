‘Sul baratro dell’esaurimento, Paolo Bonolis mi ha salvato…’: Luca Laurenti parla del suo dramma (Di giovedì 2 gennaio 2020) Luca Laurenti parla del suo esaurimento e dell’aiuto ricevuto da Paolo Bonolis Da circa un anno Luca Laurenti è sparito dal piccolo schermo, tranne qualche piccola comparsata con delle televendite. Per fortuna il suo ‘esilio’ dalla televisione sta per terminare, infatti tra pochi giorni si unirà nuovamente con Paolo Bonolis. Con quest’ultimo, infatti, formano una delle coppie televisive più longeve ed apprezzate del tv italiana. In attesa di vederlo nuovamente ad Avanti un altro!, il Maestro ha rilasciato una lunga intervista per il noto magazine Nuovo Tv. Il cantante ha parlato degli anni prima che conoscesse il conduttore romano facendo una confessione choc: “Mi sentivo spaesato e triste, abitato da solo a Milano in un albergo. Ho sfiorato l’esaurimento nervoso e Paolo, intuendolo, mi ha salvato chiedendomi di vivere con lui”. I due, infatti, per qualche tempo ... Leggi la notizia su kontrokultura

