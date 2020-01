Sui migranti Famiglia Cristiana elogia l’ultimo film Zalone “Tolo Tolo” e bacchetta Salvini. Anche per aver scimmiottato il Papa (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il settimanale cattolico Famiglia Cristiana elogia “Tolo Tolo”, l’ultimo film in sala di Checco Zalone, e bacchetta Matteo Salvini per aver scimmiottato Papa Francesco per i schiaffetti alla fedele che lo aveva strattonato in Piazza San Pietro. Sulla questione migranti, scrive il periodico in un commento a firma Francesco Anfossi, Zalone racconta “la disperazione di chi ha perso tutto”. “Spero tanto che abbia il tempo di vederlo anche Salvini – aggiunge il commento -, tra un rosario baciato in pubblico e uno scimmiottamento del Papa sulle nevi. Spero anche che lo leggano tutti i leghisti, i sovranisti, i grillini, gli xenofobi, i machisti, i fascisti, i celoduristi, le Meloni e i Grillo e tutti coloro che gridano all’invasione per raccattare voti”. Il film, aggiunge Famiglia Cristiana, “racconta l’Italia di oggi, il ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

