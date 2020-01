Storia incredibile, mangia solo patatine per 10 anni: il risultato è sconvolgente (Di giovedì 2 gennaio 2020) Una Storia davvero incredibile quella di Debbie Taylor, una giovane di 30 anni che per 10 anni si è nutrita solo ed esclusivamente di patatine fritte. “Mangio solo patite, ma…” Debbie Taylor non riesce a mangiare niente altro che patatine fritte; le giudica come il cibo più buono al mondo e non può farne a meno. Tuttavia, a lungo andare, la scelta di nutrirsi solo di patatine l’ha portata ad avere serissimi problemi in termini di peso e salute. Da bambina era ingrassata molto, tanto da essere definita “la cicciona” dai compagni di classe. Questo la portò a subire uno stress psicologico importante. Infatti, una volta arrivata al College, Debbie era arrivata a pesare poco più di 40 chili: era diventata anoressica. Venne ricoverata e riuscì a superare la malattia, ma poi le patatine tornarono ad essere un desiderio prepotente, non poteva farne a ... Leggi la notizia su velvetgossip

