Stash: il bellissimo gesto del cantante dei The Kolors che ha emozionato i fan (Di giovedì 2 gennaio 2020) Poche ore fa Stash, all’anagrafe Antonio Fiordispino, frontman e chitarrista del gruppo musicale “The Kolors“, ha pubblicato un video davvero molto emozionante sul suo profilo Instagram. Il video in questione, immortala il ragazzo alle prese con un vero e proprio atto di beneficenza. Il ragazzo dal cuore d’oro infatti, ha acquistato un gran numero di prodotti alimentari (dal valore complessivo di ben 300 euro!), e ha preparato in seguito dei cestini, da donare ai vari senzatetto situati per le strade. Il nobile gesto ha riempito il cuore di tutti; il cantante a tal proposito ha dichiarato di non aver fatto questo video per “acchiappare likes“, bensì per regalare un momento di gioia per chi non si può permettere nemmeno la cena di Natale. Il video, accompagnato dalla commovente canzone della band, “Me minus you“, scritta e ... Leggi la notizia su trendit

Stash bellissimo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Stash bellissimo