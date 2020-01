Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, la montatrice del film ammette il fan service (Di giovedì 2 gennaio 2020) Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è stato accusato di accontentare troppo i fan e la montatrice del film ha ora accolto le critiche. Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è stato accusato di essere stato realizzato tenendo eccessivamente conto dei desideri dei fan e ora Maryann Brandon, che si è occupata del montaggio, ha dato ragione agli spettatori in una recente intervista. La montatrice di Episodio IX, da tempo collaboratrice del regista J.J. Abrams ha infatti rivelato che il film ha dovuto fare i conti con dei tempi ristretti e non pochi problemi prima di arrivare nelle sale. Maryann Brandon, rispondendo ai commenti negativi legati alle scelte compiute per soddisfare le aspettative degli spettatori, ha dichiarato: "Certo, si tratta di fan service, ma se ... Leggi la notizia su movieplayer

StarWarsIT : Un buon 2020 ai fan di Star Wars di tutto il mondo. Che il nuovo anno sia con voi! - thiagoromariz : MANO. - zerocalcare : Non potendo fare una recensione vera, per ovvio conflitto emotivo, ho scritto le cose brutte, quelle medie e quelle… -