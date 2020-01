Spazio, la Nasa: oggi un asteroide passerà «vicino» alla Terra (Di giovedì 2 gennaio 2020) È grande come un autobus e viaggia a una velocità di quasi 30 mila chilometri orari. Un asteroide, lungo tra 9 e 21 metri, passerà oggi «accanto» alla Terra quando in Italia saranno le 15 (ora locale): lo segnala la Nasa. L’asteroide 2019 AE3 (questo è il suo nome) viaggia a una velocità con cui si potrebbe arrivare da Londra a New York in circa sei minuti. Però non dovrebbe avvicinarsi troppo: passerà a una distanza massima di 0,013 UA (unità astronomica) dal nostro pianeta. Un UA è la distanza tra la Terra e il Sole (149 milioni 598 mila km), quindi AE3 sarà a 1,9 milioni 44 mila 772 chilometri dalla Terra. Nonostante possa sembrare una distanza enorme, la Nasa ha allertato i suoi sistemi di monitoraggio e ha classificato l’AE3 2019 come un oggetto vicino alla Terra (Neo), che quindi permette all’agenzia spaziale di studiare la storia del nostro sistema solare. «I Neo sono comete e ... Leggi la notizia su vanityfair

