Spagna, diventano gratis 600 km autostrade. M5s: “Non rinnovata concessione Atlantia, imitiamoli” (Di giovedì 2 gennaio 2020) In Spagna due diversi tratti di autostrade (per un totale di poco meno di 600 km) sono diventati gratuiti dal primo gennaio 2020, dopo la scadenza e il mancato rinnovo delle concessioni a una società controllata da Atlantia (il gruppo di autostrade per l'Italia). La notizia viene sottolineata dal Movimento 5 Stelle che punta, allo stesso modo, a nazionalizzare le autostrade italiane. Leggi la notizia su fanpage

