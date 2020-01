Sono quasi 600mila le imprese giovanili in Italia: 1 su 3 non supera i 5 anni di vita (Di giovedì 2 gennaio 2020) L’interesse per il mettersi in gioco dei giovani c’è ancora, ma va a braccetto con le difficoltà che li aspettano sulla strada. A fotografare la situazione è l’ultimo rapporto di Unioncamere, che ha preso in considerazione i dati tra il 2011 e il 2018. Stando allo studio dell’ente pubblico, Sono circa 952mila i giovani titolari o soci di un’impresa, di cui un terzo è donna, e nel complesso ha un’età media di 28,7 anni. Il primo dato allarmante è che un impresa giovanile su 3 chiude i battenti nei primi 5 anni di vita: di queste, inoltre, quasi la metà non supera il primo biennio. Nel giro di 8 anni, si Sono perse circa 122mila imprese di under 35, portando a quota 575mila l’esercito delle iniziative imprenditoriali guidate da giovani. Cresce così lo scoraggiamento tra i giovani che vogliono mettersi in proprio: tra il 2011 e il 2018 il ... Leggi la notizia su open.online

