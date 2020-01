Sonia Bruganelli sui social posta il discorso di fine anno di Paolo Bonolis (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il simpatico presentatore tv Paolo Bonolis ha fatto il suo discorso di fine anno e la moglie Sonia Bruganelli lo ha postato un video pubblicato su “Instagram” per il 1 gennaio 2020. L’occasione è la cena di Capodanno in casa Bonolis-Bruganelli. Gli invitati sono seduti a tavola e il padrone di casa Paolo Bonolis si alza con un bicchiere di bollicine per fare il suo personale augurio: «Allora: è un piacere averve qua tutti stasera a mangià e a beve a spese mie. Perché io so’ un signore! Perché io so’ un signore! E ‘ndo magna uno…mortacci vostri quanti siete! Vi auguro a tutti un anno meraviglioso. Che ve possa dà tutta l’acqua pe l’orto. Che nessuno di voi ha da diventà terra pe’ ceci…prima che lo decida…chi po’ decide! Vi voglio bene a tutti. Mortacci vostri». Tra i commensali la reazione è molto animata. E anche Sonia Bruganelli ride mentre registra il video. Leggi la notizia su musicaetesti.myblog

