Sondaggi Politici Elettorali Gennaio 2020 | tutte le news su Lega | Movimento 5 Stelle | PD

Il 2019 è stato decisamente un anno turbolento per la politica italiana: il governo giallo-verde formato da Lega e Movimento 5 Stelle si è disfatto ed è nato il governo Conte bis, nato dalla coalizione tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, prendendo la denominazione di "governo giallo-rosso". Tra la nascita del nuovo governo, l'abbandono di Renzi del Partito Democratico per la creazione di un nuovo partito, Italia Viva e Salvini sempre più presente nella politica con la Lega, la situazione politica italiana rimane un grosso punto interrogativo. Il favore dell'opinione pubblica cambia notevolmente ogni giorno e, per questo, ogni giorno vengono fatti dei Sondaggi Politici, mirati a monitorare l'idea e la posizione dei cittadini italiani, sempre in fermento. Ovviamente i favori o i dissensi per i vari partiti Politici presenti possono essere influenzati dalle esternazioni dei loro

