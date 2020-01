Sondaggi Emilia Romagna, Bonaccini al 46% e Borgonzoni al 44%: la sfida è aperta (Di giovedì 2 gennaio 2020) I Sondaggi elettorali realizzati per tentare di scoprire a chi verranno consegnate le chiavi dell’Emilia Romagna confermano il trend delle ultime settimane. I dati raccolti da Tecnè per Tgcom24 e Mediaset infatti sottolineano delle buone speranze per il Partito Democratico e per il suo candidato Stefano Bonaccini, ancora primo nella corsa alla presidenza regionale Emiliano romagnola. Tuttavia, evidenziano anche l’accelerata di Lucia Borgonzoni, che piuttosto velocemente sta restringendo sempre di più la distanza dallo sfidante dem. Sondaggi Emilia Romagna, le percentuali L’ultimo Sondaggio effettuato da Tecnè ha confermato il candidato Bonaccini ancora primo tra le preferenze dei cittadini Emiliano romagnoli, ma rispetto ai giorni scorsi è necessario sottolineare la conquista di consensi di Lucia Borgonzoni, che a oggi si distanzia dal candidato dem solamente di 2 punti ... Leggi la notizia su urbanpost

