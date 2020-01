Sondaggi elettorali Winpoll: regionali Campania, De Luca batte Caldoro (Di giovedì 2 gennaio 2020) Sondaggi elettorali Winpoll: regionali Campania, De Luca batte Caldoro Il Movimento 5 Stelle sarebbe ancora il primo partito in Campania nonostante l’avanzata della Lega su tutto il territorio nazionale, specialmente al Sud. A sostenerlo sono i Sondaggi elettorali Winpoll per il Corriere del Mezzogiorno, realizzati tra il 17 e il 20 dicembre 2019. I dati della rilevazione ribaltano completamente quelli registrati da un analogo Sondaggio Index effettuato tra fine novembre ed inizio dicembre. Nello scenario dipinto da Winpoll, i Cinque Stelle sono la prima forza politica della regione con il 26,2% dei consensi. Dietro i pentastellati non c’è la Lega ma il Pd con il 22,7% mentre il Carroccio è relegato al terzo posto con il 18,8%. Un altro dato interessante del Sondaggio riguarda i rapporti di forza all’interno del centrodestra: Winpoll dà Fratelli d’Italia ... Leggi la notizia su termometropolitico

