‘Sognando l’Olimpo’: Marco Suppini, astro nascente del tiro a segno italiano (Di giovedì 2 gennaio 2020) Marco Suppini è l’astro nascente del tiro a segno italiano per quanto concerne la carabina. Il 21enne di Vergato (Bologna) rappresenta forse la principale speranza di medaglia per la Nazionale azzurra di questo sport, in ottica Tokyo 2020. Considerando che le qualificazioni olimpiche non si sono ancora concluse, le possibilità di medaglia a cinque cerchi per il bolognese potrebbero aumentare ulteriormente nel caso ottenesse il pass una donna nella carabina, visto che la coppia automaticamente parteciperebbe alla gara riservata ai Mixed Team. Suppini, tesserato per le Fiamme Oro, nonostante la sua giovane età, ha dimostrato in questi ultimi anni di essere tra i migliori tiratori al mondo. Nel 2019 appena concluso (prima stagione disputata nella categoria senior), ha dimostrato che il passaggio dalla categoria junior è stato ben assorbito: sono arrivati risultati strepitosi in Coppa ... Leggi la notizia su oasport

‘Sognando l’Olimpo’ Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : ‘Sognando l’Olimpo’