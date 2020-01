Softball: le convocate dell’Italia per l’Australia Pacific Cup. Obletter porta venti giocatrici a Sydney tra gennaio e febbraio (Di giovedì 2 gennaio 2020) Sono state diramate in giornata le convocazioni effettuate da Enrico Obletter, manager della Nazionale italiana di Softball, per l’appuntamento rappresentato dall’Australia Pacific Cup, che si svolgerà a Sydney tra il 30 gennaio e il 2 febbraio. Il torneo, oltre all’Italia, coinvolge anche Australia, Messico, Giappone, Nuova Zelanda, Cina Taipei e Travelodge Aussie Spirit. Queste le venti giocatrici che Obletter ha scelto per la trasferta down under: Lisa Ann Birocci Ilaria CacciamanI Emily Carosone Elisa Cecchetti Greta Cecchetti Lara Cecchetti Sarah Beth Edwards Andrea Filler Marta Gasparotto Andrea Howard Giulia Metaxia Koutsoyanopulos Alexia Lacatena Giulia Longhi Fabrizia Marrone Alice Nicolini Erika Piancastelli Beatrice Ricchi Alessandra Rotondo Melany Sheldon Laura Vigna Ci sono alcune novità nei nomi chiamati da Obletter, sebbene il gruppo sia per la maggior ... Leggi la notizia su oasport

