Smog Torino: blocco dei diesel Euro 4 da domani a martedì (Di giovedì 2 gennaio 2020) Scatta domani il primo blocco del 2020 per i veicoli Euro 4 diesel a Torino, e sarà valido fino a martedì 7 gennaio, a causa dello sforamento delle micropolveri che per quattro giorni consecutivi hanno superato i livelli previsti dall’accordo di Bacino padano spingendosi oltre i 50 microgrammi al metro cubo. Se le condizioni meteo non varieranno i blocchi si estenderanno anche nei giorni successivi. Città Metropolitana di Torino spiega che lo stop è previsto dal primo ottobre scorso, giorno in cui sono entrate in vigore le misure previste dal protocollo dalle 8 alle 19, mentre per i veicoli commerciali della stessa classe emissiva, il divieto rientra nella fascia 8.30 – 14 e dalle 16 alle 19. Oltre a tutti i veicoli Euro 0 (diesel, benzina, metano e Gpl), già bloccati l’anno scorso, saranno fermi 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 anche tutti i veicoli diesel Euro 1. I ciclomotori ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

