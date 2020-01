Smog Torino, allerta arancione: per 5 giorni stop alle auto inquinanti (Di giovedì 2 gennaio 2020) A Torino lo Smog fa scattare il livello di allerta arancione: da domani, venerdì 3 gennaio, e fino a martedì 7 gennaio – rende noto il comune – i veicoli diesel euro 4 non potranno circolare dalle ore 8 alle ore 19 (per i veicoli commerciali della stessa classe emissiva, il divieto è in vigore dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19). “Il blocco – spiega il comune di Torino – si è reso necessario a seguito del superamento del livello dei 50 microgrammi al metro cubo, dallo scorso 27 dicembre stabilmente sopra tale soglia, che ha fatto salire l’asticella delle limitazioni del traffico più inquinante al livello arancione”, La misura, tra i provvedimenti di contenimento delle emissioni nell’aria previsti dall’accordo di Bacino padano entrati in vigore il 1 ottobre dello scorso anno, si aggiunge alle limitazioni permanenti già in ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

